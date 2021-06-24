بدءا من اليوم .. النمسا تسمح بدخول السعوديين

وقالت السفارة: تم تعديل قائمة الدول ذات المخاطر الوبائية المنخفضة، لتشمل المملكة العربية السعودية، وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداء من تاريخ 24 يونيو 2021.
وأوضحت السفارة أن النمسا تشدد على ضرورة حمل شهادة طبية أو نتيجة اختبار PCR سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل بجرعة واحدة أو شهادة تعافٍ، وفي حال عدم إمكانية تقديم الشهادات المذكورة، يجب إجراء اختبار بيولوجي جزئي على الفور أو على الأقل في غضون 24 ساعة من تاريخ دخول النمسا.
وأضافت: يجب تقديم ما يثبت الوجود في إحدى الدول المذكورة في القائمة التي أعلنتها النمسا خلال الأيام الـ10 التي تسبق الدخول إليها، وللمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=20011303=Bundesnormen&Gesetzesnummer
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