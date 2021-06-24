انطلاق بطولة قوى الناشئين

ينظم الاتحاد السعودي لألعاب القوى اليوم ولمدة ثلاث أيام بطولة المملكة لدرع الاتحاد لألعاب القوى لدرجة الناشئين تحت 18 سنة على ميدان ومضمار مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) عند الساعة الرابعة عصرًا.

يذكر أن المنتخب السعودي اختتم هذا الأسبوع مشاركته في البطولة العربية الـ22 لألعاب القوى التي أقيمت في تونس بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وأخرى برونزية.

وتوزعت الميداليتين الذهبيتين على مسابقتي القفز بالزانة «رجال» وتتابع 4 في المائة «رجال»، فيما حصل المنتخب على الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة «رجال» بحصوله على المركز الثاني كانت الميدالية البرونزية من نصيب متسابقي منافسات تتابع 4 في 400 «رجال».

وشارك منتخب المملكة في فعاليات البطولة العربية الـ22 لألعاب القوى للسيدات والرجال التي انعقدت في تونس إلى جانب 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.

وتضمنت مشاركة المنتخب السعودي، أربع لاعبات شاركن للمرة الأولى رسميًّا، في مسابقات 100 متر و200 متر و100 متر حواجز وتتابع.