شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 43 منشأة ورصد 462 مخالفة للاحترازات بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، خلال الأسبوعين الماضيين، 9772 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 43 منشأة لأنشطة الصحة العامة، ورصد 462 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية، ومصادرة 2859 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك "فاسدة"، وأصدرت 1892 شهادة صحية للعاملين في المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وتداول وتصنيع الأغذية.

كما رفعت وكالة الخدمات بالأمانة "الإدارة العامة للنظافة" خلال أسبوع 4639 طناً من النفايات المنزلية، وأزالت 4154 متراً مكعباً مُخلّفات إنشائية، كما قامت بتطهير وتعقيم 1274 موقعاً و 14994 آليات وحاويات نظافة باستخدام 8940 لتراً من المُعقمات والمطهرات .