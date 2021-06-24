جمعية مكافحة السرطان تقدم 3240 خدمة بـ  4 ملايين ريال

وكشف التقرير الذي أصدرته الجمعية تقديم 1,867 خدمة في برنامج الدعم المادي بدعم تجاوز 3,000,000 ريال، فيما بلغت خدمات برنامج الإسكان 1,310 خدمات بمبلغ 650,000 ريال، وخدمات تكاليف التنويم والعلاج فقد بلغت 27 خدمة بمبلغ دعم تخطى 200,000 ريال.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن تقديمها 3.240 خدمة خلال الربع الأول من العام الجاري بمبلغ تجاوز 4.000.000 ريال.

محمد يوسف

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