شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مكافحة السرطان تقدم 3240 خدمة بـ 4 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن تقديمها 3.240 خدمة خلال الربع الأول من العام الجاري بمبلغ تجاوز 4.000.000 ريال.
وكشف التقرير الذي أصدرته الجمعية تقديم 1,867 خدمة في برنامج الدعم المادي بدعم تجاوز 3,000,000 ريال، فيما بلغت خدمات برنامج الإسكان 1,310 خدمات بمبلغ 650,000 ريال، وخدمات تكاليف التنويم والعلاج فقد بلغت 27 خدمة بمبلغ دعم تخطى 200,000 ريال.
وفي جانب الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والنفسية أبان التقرير بأن الجمعية قدمت مبلغ دعم تجاوز 60,000 ريال، وبرنامج الإعاشة الفورية بواقع 36 خدمة بمبلغ دعم تجاوز 10,000 ريال.