الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

نقل 7 مدارس في حفر الباطن إلى عدد من الأحياء

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أصدر مدير تعليم حفر الباطن محمد القحطاني قرارًا، بنقل عدد من المدارس من مواقعها الحالية إلى مواقع أخرى، نظرًا لما تقتضيه المصلحة التعليمية وخدمة لجميع أحياء المحافظة، والتوزيع الأمثل للخدمات التعليمية، ورغبة بالاستفادة القصوى من المباني المدرسية والتشغيل الأمثل لها.

تفاصيل المدارس المنقولة في حفر الباطن

وتضمن القرار نقل الابتدائية الأولى إلى حي الوادي عند توفر المبنى المستأجر المناسب وضم طالباتها إلى الابتدائية السابعة أو حسب رغبة ولي الأمر، ونقل الابتدائية الأولى للتحفيظ إلى حي البلدية وتنقل مستقلة في مبنى الثانوية العشرون بحي البلدية، وكذلك نقل روضة البيان إلى حي المروج وتنقل مستقلة في مبناها الجديد بحي المروج وضم أطفال الروضة إلى الروضة السابعة أو حسب رغبة ولي الأمر.

استمرار الطلاب حسب الرغبة

كما شمل القرار نقل الثانوية العشرون إلى حي البلدية وتنقل إلى مبنى ثانوية التحفيظ في حي البلدية وتضم لها ثانوية التحفيظ بقائدة واحدة، وأيضاً نقل الثانوية الثامنة عشرة إلى حي المصيف وتنقل مستقلة في مبنى الابتدائية الأولى للتحفيظ في حي المصيف وضم طالباتها إلى الثانوية الثانية والعشرون أو حسب رغبة ولي الأمر.

ونص القرار أيضا على نقل المتوسطة ال 28 إلى حي اليرموك «المطرقة» وتلحق مع الابتدائية الأولى بالمطرقة بقيادة واحدة وضم طالباتها إلى المتوسطة السابعة عشرة أو حسب رغبة ولي الأمر، كما شمل القرار نقل ابتدائية عمر بن عبد العزيز إلى حي النخيل عند توفر المبنى المستأجر المناسب وضم طلابها إلى ابتدائية الرشاد أو حسب رغبة ولي الأمر.



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