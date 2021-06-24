تعرف على خطوات التسجيل في برنامج أجير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم العديد من الخدمات عبر برنامج أجير لتنظيم وتنسيق وثائق العمل للعاملين، كان آخرها إصدار قرارها للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل أجير الحج عبر برنامج أجير.

التسجيل في برنامج أجير:

وجاءت خطوات التسجيل عبر برنامج أجير كالآتي:

1_ قم بتسجيل الدخول في موقع أجير .

2_ قم باختيار المنشأة التي سوف تعمل بها، وذلك من خلال خدمة إشعار أهلية العمل .

3 سيتم إصدار الإشعار الجديد، قم بإدخال بيانات الزائر.

4_ اضغط على الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، ويجب سداد قيمة مالية مقابل هذه الخدمة .

5_بعد إتمام هذه الخطوات قم بطباعة الإشعار .

مميزات برنامج أجير:

يسعى برنامج أجير إلى الاستفادة من خدمات العمالة الفائضة بشكل مؤقت في مجال العمل، ويسعى إلى البحث عن القوى العاملة المتواجدة في المملكة من أجل استغلالها وتنميتها وإفادة المملكة بها.

كما يقوم برنامج أجير بإعارة خدمات العمالة الفائضة لمنشآت أخرى، ويقوم بإصدار إشعار للعامل من أجل إثبات قانونية تواجده في الجهة التي لا ينتمي لها.

ويقدم برنامج أجير العديد من الخدمات المختلفة، حيث إن البرنامج يقوم بدعم الشركات الصغيرة التي لديها موظفون أقل من خمسة حيث يتم إعفاؤهم من نسبة الاستفادة.

كما يقدم البرنامج خدمة التعاقد المباشر، وهى الخدمة التي تمكن الأفراد الراغبين في العمل المؤقت من الاستفادة من تلك الخدمة والتسجيل في سوق العمل للتعاقد المباشر.

وتقوم فكرة التعاقد المباشر على ما بين المنشأة والفرد وليس بين المنشأة والمنشأة وتفيد تلك الخدمة في الإشعار المؤقت للمرافقين وأيضا في موسم الحج.

وسابقًا أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر برنامج أجير.

خطط الموارد البشرية في موسم الحج:

وتتيح الوزارة لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج، حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.

مفهوم برنامج أجير:

برنامج أجير هو موقع خدمي يخدم نظام العمل في المملكة العربية السعودية ويساعد في تنظيم أوقات العمل، بجانب المساعدة في توثيق العلاقات التعاقدية، وبالتالي هو أحد البرامج الهامة على مستوى العمل في المملكة العربية السعودية، وله دور كبير في التنظيم.



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