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افتتح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، بحضور مدير تنمية المجتمع بالمنطقة احمد الصفحي ومدير مركز التنمية بجدة جمعان الزهراني؛ أول مركز لضيافة الأطفال في مقرات العمل بمنطقة مكة المكرمة، بحضور عدد من مسؤولي فرع الوزارة ومسؤولي مركز الضيافة بجدة.
ويقدم مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال من فئة حديثي الولادة حتى عمر ست سنوات، ويشتمل على مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة التي تساهم في تعزيز مهاراتهم بشكل عام، تحت إشراف كادر وظيفي متخصص من التربويات والأخصائيات الاجتماعيات.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 03:01 PM
يشتمل على مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة لتعزيز المهارات"بن رقوش" يفتتح أول مركز لضيافة الأطفال في مقرات العمل بجدة
افتتح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، بحضور مدير تنمية المجتمع بالمنطقة احمد الصفحي ومدير مركز التنمية بجدة جمعان الزهراني؛ أول مركز لضيافة الأطفال في مقرات العمل بمنطقة مكة المكرمة، بحضور عدد من مسؤولي فرع الوزارة ومسؤولي مركز الضيافة بجدة.
ويقدم مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال من فئة حديثي الولادة حتى عمر ست سنوات، ويشتمل على مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة التي تساهم في تعزيز مهاراتهم بشكل عام، تحت إشراف كادر وظيفي متخصص من التربويات والأخصائيات الاجتماعيات.
، "بن رقوش" يفتتح أول مركز لضيافة الأطفال في مقرات العمل بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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