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أحبطت الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من نبات القات كانت بحوزة راكب يمني.
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا؛ اشتبه رجال الجمارك في راكب يمني، وتأكدت صحة هذا الاشتباه بعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.
ووفق صحيفة "الوطن" المصرية اتضح أن الراكب كان يحمل معه 26 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في أكياس المكسرات داخل حقائبه.
وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ومصادرة المضبوطات.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 02:37 PM
قادم من إثيوبيا وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومصادرة كل المضبوطاتمطار القاهرة يضبط راكباً يمنياً بحوزته 26 كجم قات مخبأة في أكياس مكسرات
أحبطت الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من نبات القات كانت بحوزة راكب يمني.
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من أديس أبابا؛ اشتبه رجال الجمارك في راكب يمني، وتأكدت صحة هذا الاشتباه بعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.
ووفق صحيفة "الوطن" المصرية اتضح أن الراكب كان يحمل معه 26 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في أكياس المكسرات داخل حقائبه.
وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ومصادرة المضبوطات.
، مطار القاهرة يضبط راكباً يمنياً بحوزته 26 كجم قات مخبأة في أكياس مكسرات ،
المصدر : الخليج 365
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