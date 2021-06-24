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الصحة توضح حقوق المراجع في المؤسسات الخاصة

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الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حقوق المراجع في المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشارت إلى أنه يجب إبراز بيانات الأطباء العاملي للمراجع وتتضمن : " التخصص حسب ترخيص مزاولة المهن الصحية، الامتيازات الطبية المعتمدة والمؤهلات.

وأكدت على ضرورة تقديم بطاقة معلومات " الإجراء التجميلي للمراجع وتتضمن " بيانات المراجع، موضع الحقن، نوع المادة المستخدمة، اسم الطبيب المعالج، الختم.

وأوضحت أن عدم تطبيق الشروط يعد مخالفة يجب الإبلاغ عنها.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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