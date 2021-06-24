شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح حقوق المراجع في المؤسسات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حقوق المراجع في المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشارت إلى أنه يجب إبراز بيانات الأطباء العاملي للمراجع وتتضمن : " التخصص حسب ترخيص مزاولة المهن الصحية، الامتيازات الطبية المعتمدة والمؤهلات.

وأكدت على ضرورة تقديم بطاقة معلومات " الإجراء التجميلي للمراجع وتتضمن " بيانات المراجع، موضع الحقن، نوع المادة المستخدمة، اسم الطبيب المعالج، الختم.

وأوضحت أن عدم تطبيق الشروط يعد مخالفة يجب الإبلاغ عنها.