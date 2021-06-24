شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في النمسا توضح إجراءات دخول المواطنين إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت سفارة المملكة في النمسا عن إعلان وزارة الخارجية النمساوية عن الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين اعتبارا من 24 يونيو 2021.

وأشارت السفارة إلى أنه تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءا من التاريخ المذكور سابقا.

وأكدت السفارة على أنه يجب تقديم ما يثبت التواجد في إحدى الدول المذكورة في القائمة خلال العشر الأيام التي تسبق الدخول للنمسا.

كما يجب حمل شهادة سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافي PCR طبية أو نتيجة اختبار.