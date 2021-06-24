شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي بولادة مكة ينجح في إزالة مشبك من مريء طفلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة بعمر 8 شهور بإزالة مشبك مفتوح عن طريق المناظير دون إجراء إي تدخل جراحي.

وقاد العملية الدكتور/علي الشمراني والدكتور التخدير/ أنس بركات، حيث أوضح د. الشمراني قائلاً "أن مثل هذه الحالات تعد نادرة وذلك لصغر عمر الطفلة وتعتبر هذه الطفلة الأولى التي يستخرج منها هذا الجسم الغريب (المشبك) على مستوى المنطقة بعمر لم يتجاوز 8 أشهر من الجزء العلوي بالمريء, كما نوه بالتعاون البناء بين الأقسام المختلفة ومنها الأشعة والتخدير في علاج المرضى.

ومن جانب آخر أشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/هلال المالكي عبر عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في قسم المناظير وقسم التخدير على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إزالة (المشبك) بكل إحتراف ودقة.

و نوه(المالكي) الى ضرورة حرص الأسر من هذه الأجسام المعدنية للحفاظ على سلامة أطفالهم.