مركز الحياة الفطرية: الإجهاد سبب نفوق «وعلين جبليين» بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، أن الإجهاد هو سبب نفوق اثنين من الوعول الجبلية العشرين التي تم إطلاقها مؤخرا في منطقة الباحة، وهو أمر شائع في الحيوانات.

وذكر المركز– في بيان له عبر تويتر- عقب انتشار مقاطع مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها، أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له الوعول؛ حيث إن الإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية ،وانه يعمل حاليا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

وأشار إلى أن أهداف عملية إطلاق الحيوانات البرية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية ورفع جاذبية المتنزهات، وتم سابقا إطلاق العديد من الحيوانات في المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة، وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات وتكاثرت بشكل طبيعي، حتى أن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين.

وشدد المركز أن ظهور بعض الثغرات في بعض المواقع لن تشكل عائقا لاستمرار البرنامج، ويتم العمل حاليا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، كما يتم العمل على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق البرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

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