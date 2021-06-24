الضمان الصحي: 15 ألف ريال الحد الأقصى لتغطية الحالات النفسية

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي إنه تتم تغطية الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15 ألف ريال، وتشمل خمسة آلاف ريال للحالات غير الحادة لأربع جلسات علاجية.

وذكر المجلس –عبر تويتر- تفاعلًا مع استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15000 ريال سعودي، وتشتمل 5000 ريال للحالات النفسية غير الحادة لـ4 جلسات مع الأدوية خلال مدة الوثيقة».

من جهة أخرى، أوضح المجلس أن شركة التعاونية للتأمين هي المعتمدة حاليًا لإصدار تأمين سفر كورونا (إلزامي لمن هم أقل من 18 عاما)، من خلال وعاء تأميني مشترك يشمل 12 شركة تأمين أخرى .

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