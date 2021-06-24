عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يدفع أمانة حائل لغلق 76 منشأة

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة حائل 76 منشأة لتدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
وقامت الأمانة بتكثيف جوالاتها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق «توكلنا»، وقامت الأمانة بتنفيذ 1675 جولة رقابية أمس .
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.
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