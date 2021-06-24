عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يدفع أمانة حائل لغلق 76 منشأة

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة حائل 76 منشأة لتدنٍ في مستوى النظافة العامة ‏في عدد من ‏المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ‏المنصوص عليها.‏

وقامت الأمانة بتكثيف جوالاتها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ‏ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية ‏وتطبيق «توكلنا»، وقامت الأمانة بتنفيذ 1675 جولة رقابية أمس .

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر ‏التواصل مع مركز ‏البلاغات ‏‏940‏.‏

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