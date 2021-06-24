اخبار السعوديه

«السعودية للكهرباء» تعتذر عن انقطاع التيار بمحافظة شرورة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة للكهرباء، اليوم الخميس، أنها تواصل إصلاح عطل فني تسبب في قطع التيار عن محافظة شرورة بمنطقة نجران، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- : «أهلنا في محافظة شرورة، تباشر فرقنا الميدانية إصلاح عطل فني خارج عن الإرادة تسبب بانقطاعات في الخدمة الكهربائية لمحافظة شرورة، وتعمل الفرق الميدانية على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين».

وقدمت السعودية للكهرباء، اعتذارها للأهالي، عن الانقطاع الخارج عن الإرادة  للتيار الكهربائي، عن محافظة شرورة.

اقرأ أيضا:

بعد ساعات من انقطاعها.. «الكهرباء» تعلن إعادة الخدمة إلى محافظة رفحاء

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا