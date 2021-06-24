«السعودية للكهرباء» تعتذر عن انقطاع التيار بمحافظة شرورة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، أنها تواصل إصلاح عطل فني تسبب في قطع التيار عن محافظة شرورة بمنطقة نجران، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- : «أهلنا في محافظة شرورة، تباشر فرقنا الميدانية إصلاح عطل فني خارج عن الإرادة تسبب بانقطاعات في الخدمة الكهربائية لمحافظة شرورة، وتعمل الفرق الميدانية على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين».

وقدمت السعودية للكهرباء، اعتذارها للأهالي، عن الانقطاع الخارج عن الإرادة للتيار الكهربائي، عن محافظة شرورة.

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