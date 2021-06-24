«الأرصاد»: أمطار رعدية وأتربة مثارة على 5 مناطق سعودية

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، إلى هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على منطقتي عسير وجازان خلال الساعات المقبلة.

كما نبّه المركز إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق (نجران والرياض والمنطقة الشرقية)، مشيرًا إلى أنّ تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وفي التفاصيل، أوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها – المجاردة - النماص - بارق – بلقرن - تنومة - خميس مشيط – سراة عبيدة - محايل)، وفي منطقة جازان يشمل ( الدائر – الريث - العارضة - فيفا - هروب)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمّا بالنسبة للتنبيه من الرياح النشطة والأتربة المثارة بمنطقة الرياض فيشمل كل من ( الحريق - السليل - حوطة بني تميم - ودي الدواسر)، وفي منطقة نجران يشمل ( بدر الجنوب – ثار – حبونا – خباش – شرورة – نجران - يدمة).

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى حالة مماثلة في المنطقة الشرقية تشمل ( الخفجي – حفر الباطن – قرية العليا) مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ويستمر الطقس شديد الحرارة، اليوم على أجزاء من مناطق (الشرقية، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، مع عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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