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شرطة الرياض: ضبطنا مواطنين تورطا في سرقة مركبات ومقتنياتها

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، إثر تورطهما في ارتكاب جرائم سرقة مركبات والاستيلاء على مقتنياتها.

وذكر الأمن العام -عبر تويتر- أن  جرائم الجانيين تمثلت في تكسير زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقاف الجناة، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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