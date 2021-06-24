جازان الأعلى رطوبة في المملكة

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا ورفحًا، فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة..
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