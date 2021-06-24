الحياة الفطرية: نفوق وعول بلجرشي بسبب الإجهاد

ويعمل المركز حاليا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق، وأوضح المركز أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي تقع بها معظم المتنزهات الوطنية، وقد سبق للمركز الفطريا الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة.
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