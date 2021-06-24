شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين, ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 138 يوماً 1653 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة. وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.