شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصًا لجانٍ أطلق النار على آخر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصاً ، في بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي ـ سعودي الجنسية ـ ، لإدامه على قتل / محمد ابن جهاد بن منيخر العنزي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .

وكانت سلطات الأمن ، قد تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني.