شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام «الحوار الوطني» : نجحنا في تقديم الصورة الحقيقية للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن المركز أولى المرأة منذ إنشائه اهتماماً كبيرًا، ونجح في تقديم الصورة الحقيقية للمرأة المثقفة والمفكرة والعاملة والمنتجة، حيث كانت عضواً فاعلا في مجلس أمنائه وجميع مشروعاته وبرامجه ولقاءاته الوطنية، مما أسهم في تدعيم وإيصال صوتها وتعزيز مشاركاتها في قضايا المجتمع، وفتح لها الآفاق بشكل أوسع للتعبير، وأيضا كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية والاجتماعية المختلفة. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون وتفاهم مشترك مع جمعية النهضة النسائية الخيرية لنشر وترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التطوع والتنوع والتسامح والتعايش .