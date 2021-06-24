شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / السماح بدخول السعوديين إلى النمسا..تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة في النمسا بأن وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت عن الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين السعوديين اعتبارا من 24 يونيو 2021، وقد تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءا من التاريخ المذكور سابقا

وقالت السفارة أنه يجب تقديم ما يثبت التواجد في إحدى الدول المذكورة في القائمة خلال العشر الأيام التي تسبق الدخول للنمسا ، ويجب حمل شهادة طبية أو نتيجة اختبار PCR سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافي.

في حال عدم إمكانية تقديم الشهادات المذكورة أعلاه يجب إجراء اختبار بيولوجي جزئي على الفور أو على الأقل في غضون 24 ساعة من

تاريخ دخول النمسا.