شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» يكشف سبب نفوق «وعول بلجرشي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،إشارة إلى انتشار مقاطع مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها، أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له ، والإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق، ويوضح المركز أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي تقع بها معظم المتنزهات الوطنية ، وقد سبق للمركز الفطريا الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة.

وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي حتى أن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين، وإن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج والتي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة، ويتم العمل حاليا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول

وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه النقطة انطلاق البرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

ويود المركز أن يتقدم بالشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق وفي التعاون مع للحد من السلبيات ، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطريةفي المنطقة.