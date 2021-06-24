مناقشة إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناقش وفد استثماري من سلطنة عمان إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة، بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية.

تبادل خبرات:

تضاف إلى ذلك الاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحسب العربية.

وتمت مناقشة المشروع خلال اجتماع في الرياض بين الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية نبيل خوجه، ووكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية.

يذكر أنه في 2018، وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقًا للحصول على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (210 ملايين دولار) من السعودية لأحد مشاريعها الصناعية الكبرى.

وقالت وكالة الأنباء العمانية آنذاك إن “المبلغ سيأتي من الصندوق السعودي للتنمية المملوك للدولة لدعم العمل في الدقم، حيث تبني السلطنة منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد”.

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