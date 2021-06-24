أمانة جدة تنفذ 3899 جولة وتغلق 32 منشأة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3899 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 32 منشأة مخالفة .

جهود رقابية:

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت الفرق الميدانية خلالها 57 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

شارك الخبر