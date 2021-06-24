تقنية نجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 27 من شهر ذو القعدة, وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد.

التقديم:

وأكد عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها.

وأفاد الصقري أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، علما بأن الفرز لترشيح المقبولين يتم بناء على الأحدث تخرجاً.

تخصصات متاحة:

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات”، وقسم التقنية الإدارية “تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج”، وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص ميكانيكا السيارات”.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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