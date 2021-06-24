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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقتيْ حفظ القرآن الكريم وتلاوته (اقرأ وارتق) وحفظ السنة النبوية (وما ينطق عن الهوى).
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المسابقة تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية، وربطهم بدستور بلادهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعزيز روح الاعتدال وبث مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة وتعزيز قدراتهم في الحفظ والاستذكار والفم.
وأشار "الوهيبي" إلى أن مسارات المسابقة ستكون في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ السنة النبوية؛ مضيفًا أنه يمكن الاطلاع على ضوابط المشاركة في المسابقة عبر الرابط التالي:
https://docdro.id/YQoYGjc
كما يمكن التسجيل فيها عبر الرابط:
للبنين: https://cutt.us/ARaUx
للبنات: https://cutt.us/PFd6f
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 01:13 PM
في حفظ كتاب الله والسنة.. وتهدف لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية"تعليم الرياض" تدعو للمشاركة في مسابقتيْ "اقرأ وارتق" و"وما ينطق عن الهوى"
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقتيْ حفظ القرآن الكريم وتلاوته (اقرأ وارتق) وحفظ السنة النبوية (وما ينطق عن الهوى).
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن المسابقة تهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية، وربطهم بدستور بلادهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعزيز روح الاعتدال وبث مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة وتعزيز قدراتهم في الحفظ والاستذكار والفم.
وأشار "الوهيبي" إلى أن مسارات المسابقة ستكون في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ السنة النبوية؛ مضيفًا أنه يمكن الاطلاع على ضوابط المشاركة في المسابقة عبر الرابط التالي:
https://docdro.id/YQoYGjc
كما يمكن التسجيل فيها عبر الرابط:
للبنين: https://cutt.us/ARaUx
للبنات: https://cutt.us/PFd6f
، "تعليم الرياض" تدعو للمشاركة في مسابقتيْ "اقرأ وارتق" و"وما ينطق عن الهوى" ،
المصدر : الخليج 365
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