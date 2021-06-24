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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1632 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، إلى جانب استقبال مركز الاتصال 10 بلاغات مخالفات.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز المستوى الرقابي والتوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم فيها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940؛ لمعالجتها.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 01:08 PM
بعد تنفيذ 1632 جولة رقابية أسفرت عن ضبط 84 مخالفةأمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1632 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، إلى جانب استقبال مركز الاتصال 10 بلاغات مخالفات.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز المستوى الرقابي والتوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم فيها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940؛ لمعالجتها.
، أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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