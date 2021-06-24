، رئيس جامبيا يُغادر المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

غادر الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.