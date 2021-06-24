، لأول مرة منذ يناير.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ20 ألفًا بروسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات لليوم الثالث على التوالي

لأول مرة منذ خمسة أشهر، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ20 ألفًا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، عن رصدها 20182 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 17594 إصابة في اليوم السابق)؛ مما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 24 يناير الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (8598 إصابة)، ولمقاطعتها (2308) ولثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1143).

وشهدت روسيا لليوم الثالث على التوالي -وفق "روسيا اليوم"- قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وبشكل عام، ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 568 حالة وفاة (مقابل 548 وفاة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة منذ 28 يناير؛ فيما تَماثل 13505 مرضى للشفاء.

وسُجلت في البلاد إجمالًا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و388695 إصابة مؤكدة بكورونا؛ بما في ذلك 131463 حالة وفاة، و341617 حالة نشطة، وأربعة ملايين و915615 حالة شفاء.

وأُجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 146.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 476 ألفًا خلال آخر 24 ساعة.

يأتي ذلك في وقت بادر فيه عدد من أقاليم روسيا، في مقدمتها موسكو، بتشديد القيود المفروضة لكبح جماح الجائحة؛ بما يشمل فرض التطعيم الإلزامي لبعض الفئات الاجتماعية.