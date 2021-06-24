المواطن «العليط» يوضح ملابسات إنقاذه مبنى سكنيًا بالدمام

الرياض - محمد عبدالله - قال المواطن محمد العليط الذي أنقذ مبنى سكنيًا بالدمام من خطر النيران، إنه عندما شاهد السيارة المحترقة أسرع بقيادتها وسحبها بعيدًا عن المبنى والسيارات المجاورة لها.

وأضاف العليط لبرنامج «اليوم» المذاع على «الإخبارية» أن الحادث وقع صباح يوم الإثنين الماضي؛ حيث شاهد دخانا أسود يعلو في الهواء، وعند اقترابه رأى النار تشتعل في مقدمة السيارة الراكنة تحت مظلة أسفل مبنى سكني، ولفت انتباهه عدم وجود أحد قربها..

وتابع أنه قام بقيادة السيارة إلى الشارع الخالي، حتى لا تمتد النيران إلى باقي السيارات الراكنة وموقع قريب للكهرباء، وتحدث كارثة كبرى.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق شجاعة أحد المواطنين، في مدينة الدمام؛ حيث أنقذ مبنى سكنيًّا من حريق ضخم، وذلك بعد اشتعال حريق في سيارة قريبة من سوره.

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