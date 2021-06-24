الخثلان: الطواف عن الميت وإهداء الثواب له جائز بدون «دعاء معين»

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ الدكتور بكلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، إنه لا بأس من الطواف عن الميت، وإهداء ثواب الطواف له.

وأضاف د. سعد الخثلان (خلال استضافته في برنامج، يستفتونك، على قناة الرسالة؛ ردًا على استفسار من مواطنة): ليس هناك دعاء معين يقال أثناء الطواف، والأفضل أن تخص أشواط الطواف بالدعاء بما يحضرها من خيري الدنيا والآخرة.

وأوضح أن السائلة أهدت ثواب الطواف للميت؛ لكن ثواب بقية الأمور يكون لها، فثواب الذكر وتلاوة القرآن والدعاء وغيره يكون لها.

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