استشاري: تطعيم 70% من قاطني السعودية البالغين لا ينهي كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية، د. سميح غزال: إن تطعيم 70% من السكان البالغين لا يعني الخروج من أزمة كورونا، وإن ثبات المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في السعودية على 1200 إصابة يوميًا خلال الأسابيع الماضية، يعني أن الحرب مع الفيروس في حالة «تعادل» ما بين انفتاح الاقتصاد والتطعيمات.

وأضاف د. غزال، في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، أن تطعيم 70 % لا يعني الخروج من الأزمة، فما زال الفيروس موجودًا ويتحور، وأن الاحترازات الوقائية مثل الكمامة وغيرها مهمة لأنها تعمل بالتوازي مع التطعيم.

وأوضح أن السعودية في مرحلة مستقرة من الحالة الوبائية للفيروس، وأن المنحنى الوبائي في حالة ثبات نسبيًا على نفس المستوى خلال الستة أسابيع الماضية، بمتوسط 1200 حالة إصابة.

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