الكهرباء تباشر عطلا فنيا تسبب في انقطاع التيار عن شرورة‬⁩

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جار لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن. وعبرت "السعودية للكهرباء"، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.



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