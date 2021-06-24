شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون مستخدم موثق على «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد المستفيدين الموثقين في منصة أبشر الـ" 22 مليون" عميل، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات تجاوزت الـ 280 خدمة متنوعة تقدم للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ مما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وتمكن المنصة للمستفيدين من خدماتها عبر موقعها الإلكتروني www.ABSHER.sa وتطبيق "أبشر" من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة أي من الدوائر الحكومية المقدمة للخدمات.

وتربط منصات أبشر الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة) بين الكثير من القطاعات الحكومية والأفراد، مما يوفر الجهد والوقت على المواطن والمقيم. واستحداث العديد من الخدمات لتقديمها إلكترونياً.

وجدير بالذكر أن المنصة تقدم خدماتها للعديد من قطاعات وزارة الداخلية، مثل: المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات)، وغيرها من القطاعات.

ويأتي تصميم المنصة وفق أحدث الإمكانات والتقنيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة للراغبين من الاستفادة من المنصة وخدمتهم بشكل أسرع وأكثر وضوحا، ويعد ذلك استمرارًا للتحول الكبير في خدمات وزارة الداخلية.