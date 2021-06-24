شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في سيدني :قيود جديدة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت القنصلية العامة في سيدني المواطنين والمواطنات الكرام المقيمين في ولاية نيو ساوث ويلز على أنه تم وضع قيود جديدة في منطقة سيدني الكبرى، وذلك

بعد اتساع بؤرة تفشي فيروس كورونا تأمل القنصلية من الجميع متابعة التحديثات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعهم الإلكتروني: 19-

https://www.nsw.gov.au/covid

وفي حالة مخالطة شخص مصاب أو التواجد في أماكن إكتشاف الإصابة بالفيروس الإسراع بإبلاغ الجهات الصحية بالولاية والتوجه الى مراكز الفحص والبدء بإجراء العزل

الصحي وفي الحالات الطارئة يمكنكم الإتصال على جوال شؤون السعوديين رقم: ۶۷۳۹۹۹۱۱۹•