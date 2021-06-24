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شركة الكهرباء: عطل فني وراء انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

شركة الكهرباء: عطل فني وراء انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة

العمل جارٍ لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت شركة الكهرباء أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جار لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن.
وعبرت “ للكهرباء”، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

ربط شرورة بالمنظومة: 

يذكر أنه جرى اعتماد مشروع ربط محافظة شرورة بالمنظومة الكهربائية؛ لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ومخطط تشغيله بنهاية 2023م.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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