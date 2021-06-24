الاستثمارات العامة يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وكالة “بلومبرغ” إن المملكة تدرس بناء مطار جديد في عاصمتها الرياض، وفقًا لما نقلته عن أشخاص مطلعين على الأمر، وهو مرفق من شأنه أن يكون بمثابة قاعدة لشركة طيران جديدة، يتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى إطلاقها في وقت يستهدف زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين إلى المملكة.

قطاع الطيران:

وقال الصندوق الذي يبلغ حجمه 430 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، إنه يخطط للاستثمار في قطاع الطيران لدعم الازدهار السياحي في المملكة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن شركة الطيران الجديدة التي تم الإعلان عنها محليًا في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الخطوط الجوية السعودية الحالية على قطاع الحج والعمرة من قاعدتها في جدة، بحسب العربية.

مطار جديد:

كما يدرس صندوق الاستثمارات العامة فكرة استثمار المليارات في مطار دولي جديد في الرياض، بحسب مصادر “بلومبرغ”، فيما لم يتم تحديد حجم المنشأة والجدول الزمني لبنائها. ويمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يقرر عدم المضي قدمًا في تلك الخطط.

من شأن المشروع أن يعزز هدف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بستة أضعاف عن عام 2019. ويعد فتح البلاد أمام الزوار جزءًا رئيسيًا من استراتيجية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط.

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