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مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض

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شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض

يتم دفع ‏‏100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا للدخول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الاثنين ‏الموافق 5 يوليو 2021.‏

شروط: 

واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، التسجيل المسبق ودفع ‏‏100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا بشيك مصدق باسم الهيئة.‏

وأوضحت أنه حال رسو المزاد، يتم دفع عمولة السعي وقدرها ‏2.55%، علاوة على قيمة البيع، مع التأكيد على إخراج البضاعة ‏خلال 5 أيام.‏

رسوم أرضيات: 

وشددت على أنه في حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح ‏بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى ‏حال عدم تسلمها.‏
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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