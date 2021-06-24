الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع ‏مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الاثنين ‏الموافق 5 يوليو 2021.‏

شروط:

واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، التسجيل المسبق ودفع ‏‏100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا بشيك مصدق باسم الهيئة.‏

وأوضحت أنه حال رسو المزاد، يتم دفع عمولة السعي وقدرها ‏2.55%، علاوة على قيمة البيع، مع التأكيد على إخراج البضاعة ‏خلال 5 أيام.‏

رسوم أرضيات:

وشددت على أنه في حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح ‏بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى ‏حال عدم تسلمها.‏

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