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شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24
وشددت على أنه في حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى حال عدم تسلمها.
مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض
يتم دفع 100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا للدخول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بالميناء الجاف بجمرك الرياض، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021.
شروط:
واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، التسجيل المسبق ودفع 100 ألف ريال تأمينًا إلزاميًا بشيك مصدق باسم الهيئة.
وأوضحت أنه حال رسو المزاد، يتم دفع عمولة السعي وقدرها 2.55%، علاوة على قيمة البيع، مع التأكيد على إخراج البضاعة خلال 5 أيام.
رسوم أرضيات:
وشددت على أنه في حال تجاوز بقاء البضاعة المدة المسموح بها، يتم احتساب رسوم أرضيات، ثم عرضها للبيع مرة أخرى حال عدم تسلمها.
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