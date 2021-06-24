المرحلة الثانية للتسجيل النهائي في الحج واختيار الباقات غداً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، صباح اليوم الخميس، انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام الحالي1442هـ.

اختيار الباقات:

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم غد الجمعة 15 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 25 يونيو 2021م.

الالتزام بموعد التسجيل:

وتسعى الوزارة لتحديد حصة تصاريح الحجاج لكل شركة أو مؤسسة عضوة في التحالف، مع إمكانية أن يحدد أعضاء التحالف حال رغبتهم أن تكون كامل الحصة (سعة المخيم المخصص) باسم شركة قائد التحالف، مع التأكيد أن تصل المعلومات المطلوبة للوزارة على شكل جدول متضمن اسم المنشأة (عضو التحالف) ورقم الترخيص وحصة عضو التحالف من عدد الحجاج واسم مسؤول المنشأة وتوقيعه والختم الرسمي.

وأشارت الحج والعمرة، إلى أن أي تأخير عن الموعد المحدد، سيترتب عليه تأخر عرض خدمة المنشأة في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.



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