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عقدت جمعية خيرات لحفظ النعمة اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع لها بحضور مندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستعراض إنجازات الجمعية وقوائمها المالية للعام 2020م وخلال جائحة كورونا، كما تم عرض الميزانية التقديرية لعام 2021م .
وخلال الاجتماع استعرضت المدير التنفيذي لجمعية خيرات لحفظ النعمة غادة العبيدان إنجازات الجمعية خلال عام 2020م حيث تم حفظ عدد 1705045وجبه استفاد منها 338645 أسرة في 47 حياً سكنياً في مدينة الرياض، وتم استعراض مشاركة الجمعية في برنامج تأهيل التميز المؤسسي وبرنامج امتثال ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأشادت العبيدان باستمرار عمل الجمعية خلال جائحة كورونا حيث تم توفير عدد 490370 وجبة استفاد منها عدد 703870 مستفيداً.
وأضافت أن الجمعية وكافة منسوبيها يتطلعون الى الاستمرارية بتحقيق رسالة الجمعية التى تركز على حفظ الفائض من الطعام وتوعية المجتمع بذلك من خلال استحداث مبادرات وشراكات متنوعة فاعلة.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:52 AM
بحثت إنجازاتها خلال جائحة "كورونا" ودعم المستفيدين في 47 حياً بالرياض"خيرات" تستعرض القوائم المالية 2020 والميزانية التقديرية لـ2021
عقدت جمعية خيرات لحفظ النعمة اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع لها بحضور مندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستعراض إنجازات الجمعية وقوائمها المالية للعام 2020م وخلال جائحة كورونا، كما تم عرض الميزانية التقديرية لعام 2021م .
وخلال الاجتماع استعرضت المدير التنفيذي لجمعية خيرات لحفظ النعمة غادة العبيدان إنجازات الجمعية خلال عام 2020م حيث تم حفظ عدد 1705045وجبه استفاد منها 338645 أسرة في 47 حياً سكنياً في مدينة الرياض، وتم استعراض مشاركة الجمعية في برنامج تأهيل التميز المؤسسي وبرنامج امتثال ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأشادت العبيدان باستمرار عمل الجمعية خلال جائحة كورونا حيث تم توفير عدد 490370 وجبة استفاد منها عدد 703870 مستفيداً.
وأضافت أن الجمعية وكافة منسوبيها يتطلعون الى الاستمرارية بتحقيق رسالة الجمعية التى تركز على حفظ الفائض من الطعام وتوعية المجتمع بذلك من خلال استحداث مبادرات وشراكات متنوعة فاعلة.
، "خيرات" تستعرض القوائم المالية 2020 والميزانية التقديرية لـ2021 ،
المصدر : الخليج 365
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