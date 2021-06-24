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تدرس الحكومة الإيطالية قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحظر ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية قوله: إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءاً من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف، حيث ستتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة؛ لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.
وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:43 AM
برامج لتحفيز المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء أخرى صديقة للبيئةعلى خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين
تدرس الحكومة الإيطالية قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحظر ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية قوله: إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءاً من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف، حيث ستتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة؛ لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.
وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.
، على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين ،
المصدر : الخليج 365
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