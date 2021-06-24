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أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن بالغ تقديره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندتهم لجهود استعادة الشرعية والوقوف في وجه المخاطر والمهددات الإيرانية التخريبية.
وقال نائب الرئيس اليمني: إن استمرار تعنت الحوثي واستهتاره ورفضه لكل مساعي إحلال السلام وإنهاء الانقلاب وارتهانه الكامل لمطامع طهران وتصعيده المستمر وإطلاقه للصواريخ البالستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، يضع العالم واليمنيين أمام ضرورة مواجهة هذه المليشيا وردعها لضمان استقرار اليمن والمنطقة والإقليم والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق علي محسن، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة؛ للاطلاع على الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، والانتصارات التي يحرزها الجيش اليمني في جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين على أطراف المحافظة.
وأشار محافظ مأرب من جهته، إلى مقاومة اليمنيين ورفضهم لمشروعات الانقلاب وإصرارهم على المضي قدماً لاستعادة الدولة اليمنية والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي، وفقاً لما ذكرته في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:42 AM
نائب الرئيس اليمني: التعنت الحوثي يتواصل.. استهتار وارتهان كامل لمطامع طهران"صالح" يعرب عن تقديره لتحالف دعم الشرعية ووقوفه في وجه التهديد الإيراني
أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن بالغ تقديره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندتهم لجهود استعادة الشرعية والوقوف في وجه المخاطر والمهددات الإيرانية التخريبية.
وقال نائب الرئيس اليمني: إن استمرار تعنت الحوثي واستهتاره ورفضه لكل مساعي إحلال السلام وإنهاء الانقلاب وارتهانه الكامل لمطامع طهران وتصعيده المستمر وإطلاقه للصواريخ البالستية والطيران المسير والزوارق المفخخة، يضع العالم واليمنيين أمام ضرورة مواجهة هذه المليشيا وردعها لضمان استقرار اليمن والمنطقة والإقليم والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق علي محسن، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة؛ للاطلاع على الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، والانتصارات التي يحرزها الجيش اليمني في جبهات القتال ضد المتمردين الحوثيين على أطراف المحافظة.
وأشار محافظ مأرب من جهته، إلى مقاومة اليمنيين ورفضهم لمشروعات الانقلاب وإصرارهم على المضي قدماً لاستعادة الدولة اليمنية والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي، وفقاً لما ذكرته في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
، "صالح" يعرب عن تقديره لتحالف دعم الشرعية ووقوفه في وجه التهديد الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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