، الحكومة اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار ،

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جددت الحكومة اليمنية تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار باعتباره الخطوة الإنسانية الأهم.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن وقف إطلاق النار الشامل على المستوى الوطني؛ هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها ليتم بعدها معالجة كل القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.
وأكد "بن مبارك" خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا في الرياض، انفتاح حكومة بلاده وتعاملها بمرونة مع كل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، متهمًا مليشيا الحوثي بعرقلة جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب، وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى زيادة استهداف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، للأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية؛ مضيفًا أن ذلك جاء نتيجة لعجزها التام عن تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال.
من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن؛ للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، ودعم وحدة وأمن واستقرار اليمن.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:40 AM
الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها لمعالجة كل القضاياالحكومة اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار
جددت الحكومة اليمنية تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار باعتباره الخطوة الإنسانية الأهم.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن وقف إطلاق النار الشامل على المستوى الوطني؛ هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها ليتم بعدها معالجة كل القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.
وأكد "بن مبارك" خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا في الرياض، انفتاح حكومة بلاده وتعاملها بمرونة مع كل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، متهمًا مليشيا الحوثي بعرقلة جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب، وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى زيادة استهداف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، للأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية؛ مضيفًا أن ذلك جاء نتيجة لعجزها التام عن تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال.
من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن؛ للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، ودعم وحدة وأمن واستقرار اليمن.
، الحكومة اليمنية تُجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار ،
المصدر : الخليج 365
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