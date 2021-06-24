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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساء.المركز الوطني للأرصاد
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:34 AM
المركز: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية"الأرصاد" ينبه من حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساء.
، "الأرصاد" ينبه من حالة أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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