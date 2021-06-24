- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بثت قناة "الجديد" اللبنانية فيديو مشادّة وجدال بين ملازم أول في الجيش اللبناني وأحد المتظاهرين الذين قطعوا الطريق بسياراتهم عند تقاطع إليا بمدينة صيدا جنوب البلاد، احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي.
ويقول موقع "روسيا اليوم"، حسب الفيديو: بينما كان المواطن يرفض الامتثال لأوامر الضابط وإزاحة سيارته من وسط الطريق بسبب الأزمة المعيشية الراهنة وانقطاع المحروقات والحليب، وعندما صرخ المواطن اللبناني "أنا موجوع"، رد الضابط منفعلًا: "منك (لست) موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي (لا أجد) حليب لولادي".
وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث جدلًا واسعًا لدى الناشطين، قبل أن تبثه وسائل الإعلام اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون مؤخرًا من تفاقم الأزمات المعيشية جراء انهيار العملة الوطنية؛ حيث فُقِدت العديد من السلع بينها حليب الأطفال، إضافة إلى فقدان العديد من الأدوية والمعدات الطبية في الصيدليات والمستشفيات، هذا إلى جانب الشح في توفر مادة البنزين، وانقطاع الكهرباء.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:29 AM
في خضم أزمة لبنان وتردي الوضع المعيشيفيديو.. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي
بثت قناة "الجديد" اللبنانية فيديو مشادّة وجدال بين ملازم أول في الجيش اللبناني وأحد المتظاهرين الذين قطعوا الطريق بسياراتهم عند تقاطع إليا بمدينة صيدا جنوب البلاد، احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي.
ويقول موقع "روسيا اليوم"، حسب الفيديو: بينما كان المواطن يرفض الامتثال لأوامر الضابط وإزاحة سيارته من وسط الطريق بسبب الأزمة المعيشية الراهنة وانقطاع المحروقات والحليب، وعندما صرخ المواطن اللبناني "أنا موجوع"، رد الضابط منفعلًا: "منك (لست) موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي (لا أجد) حليب لولادي".
وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث جدلًا واسعًا لدى الناشطين، قبل أن تبثه وسائل الإعلام اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون مؤخرًا من تفاقم الأزمات المعيشية جراء انهيار العملة الوطنية؛ حيث فُقِدت العديد من السلع بينها حليب الأطفال، إضافة إلى فقدان العديد من الأدوية والمعدات الطبية في الصيدليات والمستشفيات، هذا إلى جانب الشح في توفر مادة البنزين، وانقطاع الكهرباء.
، فيديو.. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضابط لبناني لمحتج: أنا موجوع أكتر منك.. ما لاقي حليب لولادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.