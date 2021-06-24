شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: انتظام كوكب الزهرة مع نجوم التوأمين الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن انتظام كوكب الزهرة مع نجوم التوأمين الليلة، مشيرة إلى أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقالت فلكية جدة أنه سيرصد بسماء المملكة بعد غروب الشمس الخميس 24 يونيو وبداية الليل انتظام كوكب الزهرة مع النجمين رأس التوأم المقدم و رأس التوأم المؤخر ألمع نجوم التوأمان بخط مستقيم بالأفق الغربي مشاهدة بالعين المجردة.

وأضافت فلكية جدة أن ذلك يأتي بالتزامن مع القمر البدر هذا الشهر وهو أول بدر في فصل الصيف .