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فلكية جدة: انتظام كوكب الزهرة مع نجوم التوأمين الليلة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن انتظام كوكب الزهرة مع نجوم التوأمين الليلة، مشيرة إلى أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقالت فلكية جدة أنه سيرصد بسماء المملكة بعد غروب الشمس الخميس 24 يونيو وبداية الليل انتظام كوكب الزهرة مع النجمين رأس التوأم المقدم و رأس التوأم المؤخر ألمع نجوم التوأمان بخط مستقيم بالأفق الغربي مشاهدة بالعين المجردة.

وأضافت فلكية جدة أن ذلك يأتي بالتزامن مع القمر البدر هذا الشهر وهو أول بدر في فصل الصيف .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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