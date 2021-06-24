شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في سيدني تنبه المواطنين بالقيود الجديدة حول كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت القنصلية العامة في سيدني تنبيه للمواطنين والمواطنات في ولاية نيو ساوث ويلز على أنه تم وضع قيود جديدة في منطقة سيدني الكبرى بعد اتساع بؤرة تفشي فيروس كورونا.

ونبهت القنصلية في سيدني على الجميع بضرورة متابعة التحديثات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية عبر موقعهم الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه في حالة مخالطة شخص مصاب أو التواجد في أماكن اكتشاف الإصابة بالفيروس ، الإسراع بإبلاغ الجهات الصحية بالولاية والتوجه إلى مراكز الفحص، والبدء بإجراء العزل الصحي .