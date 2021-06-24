شكرا لمتابعة خبر عن مصادر تنفي صحة الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على المدافن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت مصادر صحة الرسالة التي جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقول "تم تأجيل لرسوم المدافن في المقابر إلى شهر ربيع الأول القادم، وأن رسوم الدفن والرخصة قيمته ١٣٥٠ ريالا" .

وبالتحري، تبين لـ "صدى" أن الرسالة المنتشرة مجدداً عن فرض رسوم على المدافن (المقابر) غير صحيحة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتم تداولها قبل ٥ سنوات وتم نفيها في حينها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.